William en Catherine schitteren bij BAFTA’s

William had zijn beste pak uit de kast gehaald en droeg daar een zwarte vlinderdas bij. De hertogin van Cambridge verscheen op de rode loper in een witte jurk met gouden versieringen. Het lijkt de jurk van Alexander McQueen te zijn die Catherine ook droeg tijdens een staatsdiner in Maleisië in 2012, maar wel met aanpassingen aan de mouwen.

De jurk paste in het verzoek van de organisatie aan de gasten, om duurzame kledingkeuzes te maken voor de rode loper. Ze combineerde de jurk met grote oorbellen die extra opvallen omdat haar haren zijn opgestoken.

Naar verluidt zal William ook tijdens de ceremonie gaan speechen. Hij zou het dan onder meer gaan hebben over het gebrek aan diversiteit van de genomineerden bij de BAFTA’s.