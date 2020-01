Welke VRIENDEN heeft Meghan nog over?

Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze zullen het nieuwe jaar ongetwijfeld wel eens rustiger zijn begonnen, PRINS HARRY en MEGHAN MARKLE. De kerstversiering was koud opgeborgen, toen de twee een bom lieten ontploffen op het paleis door te verkondigen dat ze af wilden van hun titels en de benen wilden nemen naar Canada. Die stap is inmiddels gezet, maar met die beslissing maakten ze op zijn zachtst gezegd geen vrienden in Engeland. Heeft Meghan überhaupt nog wel beroemde vrienden over?