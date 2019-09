Albert Verlinde: ’Ik voelde na twee weken al dat 6 Inside niet werkte’

„Het houdt op, omdat de kijker het niet wist te vinden en de kijker heeft altijd gelijk. Het stomme is dat je het eigenlijk redelijk snel voelt. Eigenlijk toch binnen twee of drie weken, denk je: ai”, aldus Albert.

De presentator denkt dat het stoppen van het programma te wijten is aan dat het niet onderscheidend genoeg was. Albert was er wel ziek van dat het mislukte. „Ik moest in de zomer toch bijkomen en ik vind het oprecht heel mooi van Talpa dat ze me ook die tijd gegeven hebben en me niet meteen in iets anders geduwd hebben omdat ik een contract heb.”

Volgende week gaat hij zitten om te praten over hoe het nu verder moet. „Ik heb wel zelf een programma-idee. Ik wil zelf iets meer mijn wie ik nu ben meenemen in het programma.”