Weduwe Marc de Hond: laatste maanden waren superintens

„Maar uiteindelijk heeft het ons ook heel veel gebracht en was het gewoon heel mooi en fijn om te doen”, ging Remona verder. „We hadden er allebei niet aan moeten denken om ook nog verpleging in huis te hebben. Het was een bewuste keuze en heel bijzonder.”

Theatermaker, presentator en rolstoelbasketballer Marc de Hond stierf begin juni aan de gevolgen van kanker. Zijn boek Licht in de tunnel, over de laatste periode van zijn leven, verschijnt vrijdag.