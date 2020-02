Ook Bad Bunny treedt op tijdens halftime show

Volgens de bron zou Shakira samen optreden met de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny en deelt J.Lo het podium met de Colombiaan J Balvin. Ook Jennifers elfjarige dochter Emme zou een speciale rol krijgen tijdens het optreden.

Bad Bunny heeft afgelopen week nog een nieuw nummer uitgebracht, 6 Rings. De plaat is een eerbetoon aan oud-basketballer Kobe Bryant, die vorige week zondag om het leven kwam bij een helikoptercrash. Shakira gaf eerder deze week al aan dat Bryant waarschijnlijk geëerd wordt tijdens het rustspektakel, alleen was nog niet bekend hoe dat eruit zou gaan zien en of 6 Rings dus ook opgevoerd wordt.