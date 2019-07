Wibi met zijn moeder Floor. Ⓒ Hollandse Hoogte

WIBI SOERJADI is momenteel dagelijks te zien in een reclamespotje. Bijzonder is dat hierin ook de moeder van de pianist in beeld komt. Iets wat Wibi ontroert. ,,Mijn moeder is vijfentachtig en niet zo vaak meer bij een optreden. Door hieraan mee te werken, geeft ze me iets prachtigs…’’