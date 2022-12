Maan hoopt op terugkeer in Ziggo Dome: ’Dit was een droom die uit is gekomen’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Maan heeft enorm genoten van haar eerste soloshow in de Ziggo Dome. Volgens de zangeres was „het echt fucking geweldig”, zo zegt ze in een zaterdag verschenen Instagram-video die ze opnam vlak na haar optreden.