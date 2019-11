Lil’ Kleine reageert op ruzie met Anouk

Lil’ Kleine was aanwezig in De Coen en Sander Show op Radio 538 om zijn nieuwe single Blijven te promoten, maar dj Barend van Deelen kon het natuurlijk niet laten in te gaan op de geruchten dat er zelf ’gescholden en gevochten zou zijn’.

„Gevochten is niet waar”, reageert Jorik Scholten, zoals Lil’ Kleine in het echt heet. „Ik wil me focussen op The Voice. Ik ben helemaal niet uit op ruzie. Ik vind dat de media zich genoeg hebben geuit, ik vind dat Anouk zich genoeg heeft geuit en daar laat ik het lekker bij. Als je maar weet dat ik niet voor de ruzie kom, maar gewoon voor The Voice.”

Als hem wordt gevraagd of het ook echt geen publiciteitsstunt was voor het programma, is Scholten minder spraakzaam. „Ik ga me er niet verder over uitlaten en ik focus me lekker op The Voice. Het tiende seizoen.” Hij voegt er bovendien dat hij dit seizoen tot nu toe met veel plezier heeft gemaakt en dat zo ook gaat afmaken. „Met zijn allen!”