Patty Brard ’dankbaar’ voor opmerkingen over extra kilo’s

Eenmaal teruggekeerd op het ’oude nest’ was Patty (66) woest dat John de Mol in haar contract had laten opnemen dat Talpa de diva kon ontslaan als ze niet op gewicht zou blijven. In haar biografie, die de presentatrice uitbracht ter ere van haar 65e verjaardag, vertelde ze onder meer dat ze van Talpa ’twee maanden de tijd zou krijgen om weer op haar oude gewicht te komen’. „En anders wordt het contract ontbonden. (...) „Ik vind het krankzinnig. Schandalig. Maar hij heeft echt vette pech, want dit onderteken ik natuurlijk niet. Wat denkt ie wel niet? (...) Hij bekijkt het maar, ik ben niet eens verder gegaan met lezen.”

In de nieuwe PodBast neemt Patty presentator Bastiaan Meijer mee terug naar het moment dat ze door voor het eerst werd geconfronteerd met haar extra kilo’s door iemand achter de schermen . „Ik heb meegemaakt dat je ineens ’te dik’ bent en niet fris en fruitig genoeg bent voor op televisie. Aan de andere kant: dat heb ik ook als een les ervaren. Eigenlijk ging ik naar mezelf kijken en dacht ik: ja, misschien moet ik eens iets aan mezelf gaan doen. Dus, degene die mij ooit terecht heeft gewezen: die bedank ik bij deze.”

’’Misschien toch wel’

Het kostte de voormalige zangeres van Luv’ wel even wat tijd om de ’reflectie’ te verwerken. „Als iets niet leuk is om te horen, wil je het eigenlijk ook liever niet horen. Maar als iets waar is, dan zou je er toch mee moeten dealen. En dat weet je pas door er even de tijd voor te nemen en door je woede heen te komen. Dan denk je: hmm, wacht even, misschien is het toch wel zo dat ik hieraan moet werken.”

Uiteindelijk werd de alinea aangepast en tekende La Brard het vierjarige contract bij Talpa. „We hebben er ’uitstraling’ van gemaakt. Dus dat ik dezelfde uitstraling moet behouden lopende de duur van het contract.” Een jaar later vertelde Patty op Radio Veronica de actie van De Mol toch wel te snappen. „Ja, aan de andere kant is het ook zo dat ik me heel goed kan voorstellen dat als iemand een aantal jaar een contract met je aangaat, dat je wel moet blijven voldoen aan waarom hij dat contract met jou aangaat. Vroeger hadden we contracten waarin zelfs beschreven stond dat je je haarstijl niet mocht veranderen.”