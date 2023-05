Burna Boy vervangt Stromae op Down The Rabbit Hole

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Zanger Burna Boy vervangt Stromae op het hoofdpodium van Down The Rabbit Hole (DTRH) op zaterdagavond. Het festival in Beuningen moest vanwege de afmelding om gezondheidsredenen van Stromae op zoek naar een vervanger voor de headliner. DTRH is dit jaar van 30 juni tot en met 2 juli.