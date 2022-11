Opkomst en ondergang van de muzen van de Rolling Stones

Entertainment

Marianne Faithfull, ex Mick Jagger, opgenomen in ziekenhuis vanwege corona

De Britse zangeres Marianne Faithfull is in het ziekenhuis in Londen opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus. Dat heeft haar manager zondag meegedeeld. De toestand van de 73-jarige ex van The Rolling Stones-zanger Mick Jagger is stabiel.