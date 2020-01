Rolf Wouters maakt comeback op televisie bij SBS6

Wouters is vanaf april te zien als host van de nieuwe kennisquiz Split Screen. Dat maakt hij maandagavond in Shownieuws bekend.

In 2019 deden de geruchten al de ronde dat Wouters zijn comeback zou maken op televisie. Toen ontkende de presentator nog in alle toonaarden.

Wouters’ bekendste tv-hit is Uhhh… Vergeet je tandenborstel niet! dat in de jaren negentig bij Veronica werd uitgezonden. Daarnaast maakte hij ook furore met programma’s als Wedden, dat..? en Now or Never. In 2005 was hij voor het laatst te zien op televisie bij de zender Talpa.