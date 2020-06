Samson en nieuw baasje krijgen serie op televisie

Samson & Marie is de opvolger van Samson & Gert, dat tientallen jaren te zien was in Vlaanderen en Nederland. De eerste aflevering werd uitgezonden op 2 september 1990, bijna 30 jaar geleden.

Gert kondigde vorig jaar aan dat hij afscheid zou nemen. Dochter Marie sprong in het gat als opvolger maar eerder was nog niet duidelijk of er ook een nieuwe tv-reeks zou komen.

De serie rond Samson & Marie is vanaf 5 oktober te zien op NPO Zapp.