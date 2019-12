Nederlands museum aast op banaan met ducttape

De sensatie van Art Basel Miami Beach is dit jaar deze banaan van Maurizio Cattelan. Ⓒ Foto EPA

Het Nederlandse particuliere museum LAM op landgoed de Keukenhof in Lisse aast op de laatste banaan die door kunstenaar Maurizio Cattelan met ducttape op de muur is geplakt. Volgens direceur Sietske van Zanten is er geen ander museum waar dit kunstwerk beter op zijn plek is.