Een datum is nog niet geprikt, maar de voorbereidingen van de bruiloft van Brooklyn Beckham en zijn verloofde Nicola Peltz zijn al in volle gang. Hoewel eerder werd gespeculeerd dat ze nog dit jaar in het huwelijksbootje zouden stappen, heeft het koppel besloten te wachten tot de coronacrisis onder controle is. Dat mag de voorpret echter niet drukken!