Wat gebeurde er in Sonja Bakker’s villa?

De liefde met Barry lijkt een droom, maar ligt die nu in duigen? Ⓒ Instagram

Zelfs de politie kwam eraan te pas in het altijd zo rustige kunstenaarsdorp Bergen, waar SONJA BAKKER (46) zwijgt over wat er is voorgevallen in haar nieuwe villa. Maar dat het een incident was tussen haar en haar vriend BARRY (47), staat volgens buurtbewoners die deze informatie delen met PRIVÉ vast. Duidelijk is ook dat Sonja op liefdesgebied niet voor het geluk geboren is…