Elon Musk en vriendin bedenken bijnaam voor bizarre naam zoontje

In een interview met Bloomberg verklapte Grimes dat ze X Æ A-X12 Little X noemt. Een bijnaam die ongetwijfeld gemakkelijker te onthouden is dan de officiële naam.

De verbazing was groot toen Musk en Grimes enkele weken geleden de naam van hun kind bekendmaakten. Al snel kwam het stel met de betekenis ervan. „De X staat voor ’de onbekende variabele’, Æ is ’mijn elvenspelling van AI’ en A-12 verwijst naar een vliegtuig dat de ’voorloper is van SR-71 (ons favoriete vliegtuig)”, schreef Grimes op sociale media.

Toen de staat Californië het koppel terugfloot omdat cijfers niet zijn toegestaan in namen, veranderden de twee de cijfers naar Romeinse cijfers. De naam werd dus X Æ A-XII.