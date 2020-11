Malcolm McDowell met de dood bedreigd voor ’moord’ op Captain Kirk

„Toen Star Trek Generations uitkwam, stond het internet nog in de kinderschoenen en ik begreep er nog niets van”, vertelt Malcolm aan SFX magazine. „Maar mijn neef (Alexander Siddig, red.), die in Deep Space Nine speelde, belde me en zei: ’Je wordt met de dood bedreigd!’ Ik zei: ’God almachtig! Waarvoor? Omdat ik hem heb gedood? Ze zouden verdomd blij moeten zijn!’”

Tot zijn verbazing kreeg hij op een gegeven moment zelfs beveiliging. „Toen ik naar New York ging voor de première van de film, moesten er twee politieagenten met me mee. Mijn vrouw en ik gingen om tien uur uit eten en de rechercheur stond in de gang... Maar er was niemand daar! We kwamen aan op Madison Avenue... Er was niemand op straat.”

McDowell zei dat de agenten dat ze maar gewoon moesten gaan, maar ze hadden opdracht gekregen bij hem te blijven. „Het was zo’n grap, maar niemand wist of de bedreigingen serieus moesten worden genomen.”