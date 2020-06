Sylvie Meis wint ton in Duitse spelshow

Zonder publiek, maar met een flinke dosis rivaliteit gingen Sylvie Meis en Lilly Becker met elkaar de strijd in een vijf uur durende liveshow. De twee beste vriendinnen moesten het tegen elkaar opnemen in verschillende categorieën, variërend van sport tot algemene kennis.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Voormalig voetbalvrouw Sylvie en Lilly Becker, de ex van tennislegende Boris Becker, hijgen uit na een potje tennis. Ⓒ ProSieben/Willi Weber

Voorafgaand aan de spelshow hadden de Nederlandse diva’s de messen al flink geslepen. Zo snauwde Lilly: „Wat is je supertalent, Sylvie? Ik serveer je sneller af dan je talloze ex-vriendjes. Pas maar op, als ik klaar met je ben zal je tandpasta-glimlach verdwijnen.” Het antwoord van de voormalige voetbalvrouw: „Ik ben misschien kleiner dan jij, maar na de show zul jij naar me opkijken.”

Bekijk ook: Niets of niemand komt tussen Sylvie Meis en Lilly Becker

(Tekst gaat verder onder de video.)

De finaleronde:

En daar was geen woord aan gelogen. Na dertien rondes is het Sylvie die haar vriendin met maar liefst 63-28 van de mat veegt. Extra pijnlijk: ook tijdens de tennisronde moet Lilly, die jarenlang getrouwd was met Boris Becker, in Sylvie haar meerdere erkennen. Het potje luchtkussenvoetbal wordt dan wel weer gewonnen door Lilly, die de ex van Rafael van der Vaart met 0-4 weet te verslaan.