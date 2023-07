Johnny Depp eert jong overleden Pirates of the Caribbean-fan

Johnny Depp eert op Instagram een Pirates of the Caribbean-fan die onlangs op 11-jarige leeftijd is overleden. De Amerikaanse acteur plaatste een mooie tekst voor de jongen, voor wie hij zich ruim een half jaar geleden nog eenmaal als zijn beroemde filmpersonage Jack Sparrow verkleedde. Het Britse jongetje, Kori, overleed vorige week.

Ⓒ ANP / HH