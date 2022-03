VI Vandaag moet naam veranderen: ’Onverstandig, maar begrijpelijk’

Johan Derksen, die tot 2013 hoofdredacteur was van het voetbaltijdschrift, geeft in de laatste aflevering van de talkshow onder de oude naam tekst en uitleg. „De directie van VI vindt dat er te weinig voetbal in zit en daarom niet bij een voetbalblad past. Maar wij kunnen er niets aan doen dat het relevant is om eerst iets te doen met corona en daarna de oorlog in Oekraïne. Ik begrijp hun standpunt wel, hoor. Ik vind het niet verstandig, maar begrijp hun standpunt wel.”

Maar dan de grote vraag: hoe gaat het programma nu heten? Derksen kondigt groots aan: „Het moest er een keer van komen... De Johan Derksen Show! Nee, dat heb ik geweigerd. Dat vond ik lullig voor jullie. Het is Vandaag Inside. We mogen de afkorting VI niet gebruiken. Dat staat in het contract, die rechten heeft het voetbalblad. Wij zijn Vandaag Inside. (...) Eerlijk gezegd vind ik het een betere naam. Talpa wilde VI, maar dat is Voetbal International, en we zijn geen voetbalprogramma.”

Kleine bonus

Terwijl René van der Gijp zich vervolgens druk maakt over al die duizenden VI Vandaag-onderbroeken die fans van het programma kunnen bestellen, breekt Wilfred Genee een lans voor de bedenker van de nieuwe naam. „Leuk om te vermelden: die naam is verzonnen door onze regie-assistente, Jolanda Coeland. Alleenstaande moeder... Ik zou zeggen, als Talpa zijnde, een klein gebaartje zou geen kwaad kunnen, toch? Kleine bonus, of zo?”

De talkshow begon in 2001 als Voetbal Insite en heeft sindsdien altijd de afkorting VI gehad. Zeven jaar later werd weekblad Voetbal International hoofdsponsor en ging het programma verder onder dezelfde naam. In 2015 kwam er een einde aan die samenwerking. De naam werd veranderd in Voetbal Inside, tot de mannen naar Talpa gingen en het werd omgedoopt in Veronica Inside en, vanaf begin dit jaar, VI Vandaag.