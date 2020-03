Nicole Richie: modewereld is liever dan hij lijkt

„Ik ben in de fashionwereld door zoveel mensen geholpen”, aldus Nicole in een interview met BuzzE. „Zonder die mentors zou ik niet zijn gekomen waar ik nu ben. Er zijn echt heel veel ontwerpers die bereid zijn hun kennis te delen, die jong talent willen aanmoedigen. Dat hoop ik met dit programma ook te doen.”

Als dochter van zanger Lionel Richie groeide Nicole op tussen de ’rich and famous’ in Los Angeles. Ze raakte bevriend met Paris Hilton, met wie ze vijf seizoenen van realityshow The Simple Life maakte. Alhoewel ze af en toe nog een acteerrolletje oppakt, richt ze zich tegenwoordig voornamelijk op House of Harlow 1960, het modelabel dat ze ruim tien jaar geleden oprichtte.

Pailletten

„Mijn liefde voor mode begon al als klein meisje”, vertelt de 38-jarige. „Mijn vader trad in de jaren ’80 veel op en had daarvoor een kostuumontwerper, Bill Whitten. Bill maakte altijd kleine outfits voor mij van de stof die over was. Dus ik liep vanaf mijn derde al rond in gouden pakjes met schoudervullingen en laarzen vol pailletten. Fantastisch vond ik dat.”

Een paar jaar later stond ze zelf in een atelier. „Ik begon op mijn negende met kunstschaatsen. Mijn favoriet was Nancy Kerrigan, ook omdat die gekleed werd door ontwerpster Vera Wang. Ik had zelf ook allerlei ideeën over mijn outfits, dus Bill zei: kom dan eens langs in mijn studio. Die eerste keer dat ik iets dat uit mijn hoofd kwam voor m’n neus tot leven zag komen zal ik nooit vergeten. Mode heeft me daarna nooit meer losgelaten.”

Naomi Campbell

Ze zag die passie ook terug in de deelnemers aan Making The Cut. In het programma, dat vrijdag start op Amazon, moeten de ontwerpers met verschillende looks laten zien dat zij het beste nieuwe wereldwijde modemerk kunnen neerzetten. Ze worden daarbij geadviseerd én beoordeeld door onder meer Nicole, Naomi Campbell en presentatrice Heidi Klum.

„Natuurlijk zijn we ook weleens hard, maar iedereen wil de kandidaten vooral beter maken. Het is een competitie, maar wel een waarin mensen elkaar helpen. Het is echt een saamhorige show geworden, en dat kunnen we in deze tijden allemaal wel gebruiken.”