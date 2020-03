Flav: ’Ik kan niet uit Public Enemy worden gezet’

Hij werd zondag door de rest van de groep ontslagen na een ruzie met Chuck D, mede-oprichter en boegbeeld van de groep. De ruzie ging over een optreden van de groep bij een verkiezingsbijeenkomst van presidentskandidaat Bernie Sanders zondag.

Op het affiche stond dat Public Enemy zou komen optreden, terwijl Flavor Flav niet mee zou rappen. Flav heeft presidentskandidaat Bernie Sanders gesommeerd geen reclame meer te maken dat Public Enemy komt optreden bij bijeenkomsten.

Ruzie over politiek

„Ik doe niet aan politiek. Chuck D is de politicus van de groep, en ik degene die met de komische verbale kwinkslagen voor het entertainment zorgt. We bouwen al meer dan 35 jaar aan deze erfenis, en ik wil dat het doorgaat. Ik wil echt Public Enemy behouden, en de enige manier waarop dit blijft bestaan is met mij en Chuck. Zonder Chuck kan het niet. Zonder mij kan het ook niet”, aldus Flav in zijn reactie.

De rapper (60) die altijd met een klok om zijn hals optreedt, reageerde in een interview met het Amerikaanse TMZ naar aanleiding van het nieuws van zijn vertrek.