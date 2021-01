Radiozenders spelen in op avondklok

3FM-dj Sander Hoogendoorn trapt af met een marathon op YouTube en draait tussen 21.00 en 04.30 uur vanuit zijn huiskamer, maakte de radiozender vrijdag bekend. Elk uur staat in het teken van een ander genre. „Dat we de komende weken elke avond binnen moeten blijven is een bittere pil. Laten we van de eerste nacht dan samen een feestje maken”, zegt Sander.

Op NPO 3FM is vanaf maandag ook het Avondklokkenspel te horen in de show van Rámon Verkoeijen en Mark van der Molen. De pubquiz voor luisteraars is gebaseerd op nummers die vaak op de zender worden gedraaid. Bij 3VOOR12 Radio kunnen aansluitend liedjes worden aangevraagd tijdens de Avondklok Request. In het weekend wordt in de programma’s Vera On Track en Kaat tot laat aandacht besteed aan de avondklok.

Verzoeknummers

Ook Radio 538 heeft ruimte gemaakt in de programmering, kondigde de zender aan. De Coen en Sander Show gaat vanaf maandag een half uur langer door, tot 19.30 uur. Zij luiden vanaf 18.00 uur De 538 Avondklokshow in en worden daarna opgevolgd door een ander duo. Tijdens de show staan verzoeknummers van de luisteraars centraal en komt er een speciaal Avondklok-rad.

Op 100% NL is vanaf zaterdagavond het nieuwe tijdelijke programma De Avondklokshow te horen. Illusionist Hans Klok zal de eerste uitzending, waarin spelletjes, verhalen en muziek aan bod komen, presenteren.