Zesde reeks Married at First Sight: extra keuzemoment

Nieuw in deze reeks is dat de pasgetrouwde stellen elkaar in de laatste week van het experiment, onder begeleiding van de relatie-experts, ontmoeten tijdens een weekendje weg. Daar leren ze over elkaars ervaringen en kunnen ze steun zoeken bij elkaar. Tijdens het weekend denken de koppels na over hun eindbeslissing een week later, waar ze bepalen of ze getrouwd willen blijven.

Dit seizoen worden zes stellen gevolgd die aan elkaar worden gekoppeld door de experts en elkaar pas voor het eerst ontmoeten op hun trouwdag. Net als de vorige reeks wordt het programma twee keer per week uitgezonden; op maandag- en dinsdagavond.