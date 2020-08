Amber Heard nerveus: stapt Johnny Depp naar rechter in VS?

„Ambers team is super nerveus dat hij opnieuw naar de rechter stapt, dit keer in de VS. Het lijkt erop dat hij niet zal stoppen voordat hij haar heeft geruïneerd”, zegt een bron dichtbij Amber tegen Daily Mail. Ongeacht de uitkomst van de zaak van Johnny Depp tegen The Sun bereidt Amber zich dus al voor op de tweede ronde. Dit kan nog jaren duren.”

De uitspraak in de zaak tegen The Sun wordt komende week verwacht. Johnny eist een rectificatie van de tabloid omdat hij in een artikel uit 2018 een „vrouwenmishandelaar” werd genoemd. Ook mikt hij op een fikse schadevergoeding.

Tijdens de zaak kwam Johnny’s huwelijk met ex-vrouw Amber Heard veelvuldig aan bod. De voormalige echtelieden beschuldigden elkaar over en weer van mishandeling.