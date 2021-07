'Kim Cattrall altijd welkom bij Sex and the City-reboot'

And Just Like That, zoals de reboot heet, draait om vriendinnen Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) en Charlotte (Kristin Davis) en hun levens een kleine twintig jaar na hun liefdes- en seksavonturen in Sex and the City. De afgelopen maanden gingen veel kiekjes rond van de opnames, die plaatsvonden in New York.

Daarop ontbreekt actrice Kim Cattrall, die in de originele serie Samantha Jones speelde. Zij bedankt voor de rol, naar verluidt vanwege een langlopende vete met Parker, maar volgens de insider die met Daily Mail sprak staat de deur nog altijd open voor haar. „Als zij ooit van gedachten verandert, mag ze altijd terugkomen.”