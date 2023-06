Premium Het beste van De Telegraaf

RMO mag geen opgravingen in Sakkara meer doen Egypte woedend op Leids museum

Met de muzikale expositie hoopt het museum een jonger publiek te trekken. Ⓒ RMO

Een vrolijke muzikale zomertentoonstelling had het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) voor ogen, maar inmiddels dreigt de expositie Kemet. Egypte in hiphop, jazz, soul & funk een hoofdpijndossier te worden. Egypte is woedend op de presentatie, die in hun ogen ’geschiedvervalsing’ en ’te Afrocentrisch’ zou zijn. De oudheidkundige dienst van het land heeft de archeologen van het RMO laten weten dat zij niet meer welkom bij de opgravingen in Sakkara.