This Morning-ster Phillip Schofield bekent affaire met veel jongere mannelijke collega

De affaire vond plaats voordat Schofield in 2020 uit de kast kwam terwijl hij nog getrouwd was met zijn vrouw Stephanie. Schofield hield de affaire geheim omdat zijn collega niet wilde dat het openbaar werd gemaakt. Hij zegt nu dat het hem „zeer spijt” dat hij erover heeft gelogen tegen zijn familie, werkgever, collega’s en vrienden.

Schofield leerde de mannelijke collega kennen toen die een tiener was. De twee kregen pas later iets. „De relatie was onverstandig, maar niet illegaal. Het is nu voorbij”, aldus Schofield. De presentator vindt het vooral vervelend dat hij zijn vrouw ontrouw is geweest.

Afscheid

Schofield kwam met het nieuws naar buiten kort nadat zijn management bekend had gemaakt met onmiddellijke ingang afscheid van hem te nemen.

Vorige week nam Schofield al na ruim twintig jaar afscheid van This Morning na wekenlange geruchten over een ruzie tussen hem en mede-presentatrice Holly Willoughby. Of de affaire ook een rol heeft gespeeld is niet duidelijk. Op de achtergrond speelt mogelijk ook mee dat de jongere broer van de presentator, Timothy Schofield, in april schuldig werd bevonden aan seksueel misbruik.