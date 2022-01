Aboutaleb naar Turijn voor loting Eurovisie Songfestival

Rotterdam heeft geheel volgens de songfestivaltraditie een eigen stadsherinnering aan de enorme songfestivalsleutelbos toegevoegd. Deze wordt voor de loting door Aboutaleb overhandigd aan zijn ambtgenoot in Turijn, waar het songfestival dit jaar plaatsheeft.

Rotterdam had de sleutelbos twee jaar in zijn bezit. De loting voor de editie van vorig jaar was al in januari 2020. Toen was nog niet duidelijk dat het songfestival in dat jaar niet door kon gaan vanwege corona.

Dinsdag hoort de Nederlandse inzending S10 in welke halve finale ze in mei uitkomt.