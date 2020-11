Twee druppels water: Emma Corrin als Diana in The Crown

Niet de echte Diana: soms moet de kijker even met de ogen knipperen als Emma Corrin in beeld verschijnt... Ⓒ Des Willie/Netflix

Fans van The Crown moeten nog tot volgend weekend wachten tot het nieuwe seizoen van de serie op Netflix staat. Eindelijk zal de kijker kennismaken met prinses Diana. Hoewel zij gefictionaliseerd is, was vertolkster Emma Corrin zich bewust van de druk die de rol met zich meebracht. „Uiteindelijk heeft die mij enorm geholpen.”