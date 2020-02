Dave Roelvink wil Julia niet meer op zijn lijf

In gesprek met RTL Boulevard vertelt Dave dat hij meerdere tatoeages heeft van mensen die heeft veel voor hem betekenen. „Ik heb tatoeages van mijn oma, ouders en mijn broertje.”

Toen hij als een blok voor Julia viel, vond hij het dan ook een goed idee om ook haar te vereeuwigen op zijn lijf. „Als ik een vriendinnetje heb waar ik echt ontzettend veel van houd, dan is het voor mij een soort ode aan iemand”, legt hij uit. „Ik ben heel extreem in mijn gedrag.”

Hij is er zich van bewust dat dit gedrag hem ook wel in de problemen brengt. „Dan heb je wel eens de kans dat er iets weggekrast moet worden”, vervolgt hij. En dat is dan ook precies wat hij nu gaat doen. De tattoo die hij ooit uit liefde voor Julia laat zetten, laat hij nu weer weg laseren.