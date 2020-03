Selena Gomez bang om single te blijven

„Soms word ik wakker en denk ik: ik blijf altijd alleen. Maar een kwartier later kan ik mezelf weer oppeppen en weet ik dat er voor iedereen ergens die ene persoon rondloopt om gelukkig mee te worden. Daarbij ben ik eigenlijk ook nog maar superjong en heb ik nog heel veel jaren voor de boeg”, aldus Selena.

„Het gaat wel beter met mijn zelfvertrouwen naarmate ik ouder word, maar het blijft altijd een lastig ding. Ik ben hier nooit zo open over geweest, maar ik vind het belangrijk en wil erover praten. In voorgaande relaties heb ik in situaties gezeten waarin ik bewust klein gehouden werd door de persoon met wie ik toen was. Puur om te kijken of ik in de relatie zou blijven en vooral niet zou denken: hee, ik heb hier geen zin in en ben sterk genoeg om hieruit weg te lopen.”