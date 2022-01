De Meilandjes in maart te zien in Chateau Bijstand

Met het programma vraagt familie Meiland aandacht voor ouders die in de bijstand zitten. Ook zetten ze zich in voor een goed doel, namelijk Stichting Babyspullen. Die zamelen gebruikte en nieuwe babyspullen in om er babystartpakketten van te maken.

Sinds de kerstspecial zijn De Meilandjes als gezin niet meer op televisie te zien geweest. Erica Meiland gaf in december aan het even wat rustiger aan te gaan doen. In een interview met Veronica Superguide zeiden dochters Montana en Maxime zich zorgen te maken. „Ze nemen veel te veel hooi op hun vork. Soms zijn ze acht dagen achter elkaar op pad; dat is niet goed voor de mens”, aldus Montana.

Ook was er sinds de komst van Erica’s biografie ophef ontstaan rondom uitspraken die zij heeft gedaan. Erica heeft in meerdere interviews aangegeven daar niks aan te willen veranderen.

Chateau Bijstand is vanaf 7 maart wekelijks om 20:30 uur te zien bij SBS6.