Kevin Hart neemt het op voor Ellen DeGeneres

„Het is gek om te zien waar mijn vriendin nu doorheen gaat. Ik ken Ellen al jaren, en ik kan eerlijk zeggen dat ze een van de tofste mensen op de planeet is. Ze heeft mijn familie en team vanaf het begin met liefde en respect behandeld”, schrijft Kevin op Instagram bij een foto waarin hij bij Ellen te gast is.

De komiek is niet te spreken over de rol van mensen op het internet. „Het internet is een gestoorde wereld vol negativiteit geworden. We zijn verliefd geworden op mensen zien vallen. Het is best triest... wanneer is het zo geworden? Ik kijk uit naar een toekomst dat we weer van elkaar gaan houden, deze haat moet stoppen.”