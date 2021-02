Afrojack en Amanda Balk vechten om dochter Vegas

Vorige week werd bekend dat Afrojack zijn kleine meid al zeker een jaar niet meer zou hebben gezien en haar niet eens bij zijn bruiloft met Elettra Lamborghini zou willen hebben gehad. Hij werd er bovendien van beschuldigd mede verantwoordelijk te zijn voor de vreselijke overval op Amanda Balk begin januari. De realityster liet in een verklaring weten niet inhoudelijk op het verhaal in te willen gaan, ’omdat de situatie gevoelig ligt’, maar zei wel: „Hij is de vader van mijn dochter en daarom hoop ik voor haar dat hun magische band ooit weer hersteld. Ik gun haar natuurlijk de beste papa van de wereld. Het is af en toe best moeilijk om haar van dichtbij haar vader zo te zien missen.”

Absolute onzin

Woensdag heeft Afrojack zijn kant van het verhaal exclusief aan RTL laten weten. Volgens hem is het juist Balk die hem dwarsboomt om zijn dochter te kunnen zien. Ook de beschuldigingen dat zijn relatie met Vegas verstoord is geraakt door zijn vrouw Elettra, is volgens hem een leugen. „Dat is absolute onzin. Zij hebben al sinds het begin van onze relatie een hele goede band en zijn dol op elkaar. We hadden Vegas heel graag op onze bruiloft gehad. Zij is mijn dochter en ik had niets liever gewild dan die dag met haar te delen. (...) Ik kreeg van de moeder helaas geen toestemming om Vegas op te halen of mee naar de bruiloft te nemen.”

"Als je niet betaalt zorg ik dat jij je dochter nooit meer ziet"

Ook doet hij uit de doeken dat hij Amanda al jaren iedere maand een ’aanzienlijk bedrag’ alimentatie betaalt en zou hij onder meer de privéschool van Vegas en vakantiegeld voor zijn rekening nemen. „Helaas bleken mijn betalingen volgens de moeder nooit genoeg en werd er steeds meer gevraagd. Als ik dat weigerde, dan werd er na een hele rits aan beledigingen, vaak gedreigd dat ze met verzonnen negatieve verhalen ’naar de pers zou gaan’ over mij, of mijn vrouw, en als dat er niet voor zorgde dat ze kreeg wat ze wilde, kwamen er e-mails met letterlijk zinnen ’als je niet betaalt zorg ik dat jij je dochter nooit meer ziet’.”

Beveiliging

Iets wat volgens de geruchten dus waarheid lijkt te zijn geworden. Nick zou er zelfs niet voor zijn dochter zijn geweest na de brute overval bij Amanda thuis. Een overval, die volgens de eerdere bron nooit had kunnen gebeuren als de dj voor beveiliging had betaald. „Ik heb destijds juist betaald voor een camera installatie, alarmsysteem en rolluiken voor extra veiligheid. Of zij verder andere abonnementen heeft lopen weet ik niet, maar ik heb niets stopgezet. Het is de moeder van Vegas die beslist of zij (van de alimentatie voor Vegas) wel of niet een beveiligingsabonnement betaalt. Kennelijk is ze daarmee gestopt. Ik heb via FaceTime altijd goed contact gehad met Vegas en ook na het voorval hebben we elkaar natuurlijk direct gesproken. Dat ik een sms gestuurd zou hebben met ’Vervelend, sterkte ermee’ is dan ook absoluut niet waar.”

Magische band

Amanda Balk reageert donderdag op haar beurt weer op de verklaring van haar ex. Bij een foto van het eens gelukkige trio doet ze haar emotionele relaas. „Het is ontzettend spijtig dat gisteravond de vader van mijn kind ervoor heeft gekozen om over een kwestie tussen ons de media op te zoeken. Ik wilde dit mijn dochter liever besparen”, begint ze haar verhaal op Instagram.

„Hij gaf gister aan dat hij haar heel erg mist. Ik hoop heel erg dat dit waar is. Bij ons staat de deur altijd wagenwijd open, ik wil niks liever dan dat mijn dochter haar magische band met haar vader weer mag oppakken. Ik heb hem nooit gehinderd haar te zien en zal dat ook nooit doen.” Ook gaat ze in op dat Nick stelt dat hij wel degelijk direct na de overval contact heeft opgenomen met zijn dochter: „Daarvan kan ik niet ontkennen dat dit als moeder mij wel stomverbaasd achterliet.”

Hoewel Nick zegt dat Amanda juiste degene is die contact met zijn dochter dwarsboomt, is daar volgens de realityster niets van waar. „Ik nooit mijn eigen gevoel in de weg laten staan tussen de band van mijn kind en haar vader. Ik zal mijn eigen gevoel of ego dat nooit laten dwarsbomen. Ik hoop nog elke dag dat het goedkomt en dat hij bij zal draaien. Dat is voor haar uiteindelijk het allerbelangrijkst. Elke moeder weet dat geld onbelangrijk is in de opvoeding van je kind, maar dat het haar nooit aan liefde mag ontbreken. Gelukkig heb ik een grote familie die er samen met mij op toeziet, dat ze hier altijd genoeg van krijgt.”

Amanda Balk en Nick van de Wall kregen in 2009 een relatie. Twee jaar later werd bekend dat de twee een kind verwachtten, maar tijdens de zwangerschap liep hun relatie stuk.