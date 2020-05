Tyler Perry roept Amerikanen op te stoppen met plunderen

Perry plaatste zijn video als reactie op het geweld dat ontstond na de dood van George Floyd, een zwarte man wiens keel door een blanke politieagent bij zijn arrestatie op straat werd dichtgedrukt. In de toespraak zegt Bottoms dat de rellen in haar stad niet in de gedachte van Floyd of Martin Luther King zouden zijn. „Een protest heeft nut. Dit is chaos.”

In het bijschrift laat Perry weten achter de boodschap van de burgemeester te staan. „Ik had het niet beter dan zij kunnen zeggen. Stop alsjeblieft met dit geweld. Plunderen is niet de oplossing.”

De regisseur roept zijn volgers ook op om alert te blijven op informatie die gedeeld wordt. Hij waarschuwt hen dat mensen soms nep-informatie over protesten plaatsen, maar in werkelijkheid inwoners van de VS tegen elkaar proberen op te zetten en zo voor meer chaos en pijn proberen te zorgen. „Val niet voor deze waanzin! Stop het geweld alsjeblieft!”