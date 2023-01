Robbie Williams bereidt zich met Lionel Richie voor op Amsterdamse show

Williams bedankte zondag eerder op de dag in het Nederlands de fans die zaterdag bij zijn eerste show waren. „Het was geweldig”, vond de zanger zelf.

De Brit (48) is na zondag nog niet klaar met de Ziggo Dome. Ook op 13 februari staat hij opnieuw in de concerthal. De shows maken deel uit van de tournee om zijn 25-jarig jubileum als solo-artiest, na Take That, te vieren.

Over vijf maanden treedt Williams weer op in Nederland. In juni staat de zanger op Pinkpop.