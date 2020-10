Bruce Springsteen: ’Zodra we weer mogen spelen, reken op explosie’

,,Ik cirkel altijd weer terug naar de machtige E Street Band”, vertelt Bruce Springsteen. Ⓒ Foto Danny Clinch

Bruce Springsteen had amper een week nodig voor het schrijfwerk van zijn vrijdag verschijnende nieuwe album Letter to you en nog minder voor de opnames. In een exclusieve Zoom-sessie geeft The Boss twee verklaringen voor die snelheid: de kracht en kunde van de E Street Band, die hem weer begeleidt, aan de ene kant en het bekende, benodigde vonkje aan de andere. „Ik had al een jaar of zes, zeven geen rocksong meer geschreven.”