Amber Heard geeft toe Johnny Depp te hebben geslagen

Volgens de 35-jarige Heard zou haar ex-man, Pirates of the Caribbean-ster Johnny Depp (57) haar zeker veertien keer hebben aangevallen. Ook zou hij meerdere malen hebben gedreigd haar te vermoorden. Als hij zo’n bui had, stelt Heard, dan noemde zij hem ’het monster’ - een gewelddadig alter ego dat slecht reageerde op drank en drugs.

Depp op zijn beurt ontkent dat hij Heard ooit heeft geslagen. Hij zou een slachtoffer zijn geworden van haar gewelddadige woede-aanvallen. Zijn advocaat merkte op dat Heard het incident met haar zus en de herinnering aan het vermeende geweld dat Depp tegen Kate Moss zou hebben gebruikt, nooit eerder in verhoren had genoemd.

Darmproblemen

Ook wees de raadsman van Depp de actrice erop dat een ander incident dat zij noemde, waarbij Depp haar met twee handen vastgepakt zou hebben, niet kan hebben plaatsgevonden omdat de acteur op dat moment één hand in het gips had. Hierop stelde Heard dat hij haar met dat gips had geslagen, een incident waar Heard ook nog nooit eerder over had verteld.

Eerder op de dag ontkende Heard dat zij ooit tijdens haar verjaardag in bed had gepoept, zoals Depp claimt. Volgens de actrice was de drol afkomstig van haar hondje dat een darmprobleem zou hebben gehad als gevolg van het eten van cannabis.

Walgelijk verzinsel

De actrice noemde het dinsdag ’walgelijk’ dat de advocaat van Johnny insinueerde dat zij mogelijk in bed had gepoept. „Ik zou niet weten waarom een volwassene zoiets zou doen. Het is niet grappig en is ook geen grap”, aldus Amber, die al eens eerder ontkende de ’bedpoeper’ te zijn. Volgens haar kon ze het ook niet zijn aangezien ze in het bewuste weekend op het festival Coachella was.

De zaak tussen Johnny en The Sun gaat over een artikel uit 2018 waarin hij een ’vrouwenmishandelaar’ wordt genoemd. De filmster ontkent dat te zijn en vindt dat de krant deze claim niet hard kan maken. Hij eist een forse schadevergoeding. Vanwege de behandeling van de zaak belanden nu allerlei details uit het stukgelopen huwelijk van Johnny en Amber op straat. Maandag vertelde ze in haar eerste getuigenis dat Johnny haar meermalen mishandelde en haar zelfs dreigde te doden. Johnny zegt op zijn beurt juist dat Amber de mishandelaar was.