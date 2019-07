Boer Geert (70) gaat met pensioen

„Ik heb een nieuwe overnamekandidaat”, zo vertelt Geert aan Shownieuws. „Die gaat misschien eind dit jaar mijn bedrijf voortzetten. Dan stop ik ermee.” Zoals het nu lijkt, gaat de boer vanaf 1 januari van zijn oude dag genieten.

Of dat met een nieuwe vriendin aan zijn zijde gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Geert is niet verliefd, maar heeft het naar eigen zeggen wel erg gezellig met een „blonde kennis.”