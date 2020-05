Tori Spelling kampt nog steeds met miljoenenschuld

Tori Spelling en haar man Dean McDermott. Ⓒ Getty Images

Slecht nieuws voor Tori Spelling. De financiën van de Beverly Hills 90210-actrice staan er namelijk allesbehalve rooskleurig voor. Spelling staat 1,2 miljoen dollar in het rood vanwege niet betaalde belastingen en openstaande creditcard rekeningen. Wat opmerkelijk is, aangezien ze in april met haar man en kinderen verhuisd is naar een villa ter waarde van 3,7 miljoen dollar. Dit meldt The Sun.