’Oostwaarts’: De vrucht van ’horizontale collaboratie’

Amateur-archeologen helpen tijdens opgravingen: ’We hebben allemaal Indiana Jones in ons’

Prehistorische vuistbijlen opgraven, Romeinse potten in elkaar puzzelen of zelfs een zilverschat vinden. Honderden amateur-archeologen in Nederland zijn via hun vereniging AWN actief betrokken bij onderzoek en échte opgravingen. „Uiteindelijk zijn we allemaal een beetje Indiana Jones.”