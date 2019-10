Warm gevoel van binnen

Vier de doden

Ook tranen met tuiten gehuild bij die prachtige animatiefilm Coco? En gewenst dat we hier ook zoiets als Dias de los Muertos zouden hebben om de doden te eren? Langzaam lijkt deze Mexicaanse traditie nu ook over te waaien naar Nederland. Misschien ook wel door het succes van de film. In Amstelveen kun je daarom morgenmiddag bijvoorbeeld nog een keer van Coco genieten in de bioscoop en in Den Haag viert men het morgenavond op de Grote Markt helemaal in stijl. Met de beste tequila’s en Mexicaanse hapjes in de Zwarte Ruiter, een heftig doodskoppendecor, veel bloemen en de mariachiband Mariachi Tierra Caliente - volgens velen de beste aan deze kant van de Mexicaanse grens - die klassiekers als La Llorona, La Zandunga en La niña de Guatemala ten gehore brengen.

Info: gmdh.nl

De inwendige mens

De beste restaurants, traiteurs, wijspecialisten en smaakmakers uit Deventer en omstreken halen alles uit de kast om de bezoeker tijdens De smaak van Deventer te verrassen.

De deelnemende koks doen er alles aan om de bezoeker culinair te verrassen. Ⓒ Foto Sjoerd Hageman

In de Lebuïnuskerk kunnen liefhebbers van lekker eten kennismaken de culinaire gerechten van de vertrouwde restaurants, maar zijn er ook een aantal nieuwe restaurants die zich presenteren.

Dit jaar doen Restaurant Huis Vermeer, Café Cuisine St. Maxime, Marlin - Boode in Bathmen, Postillion Deventer, De Keizerskroon, Central Kitchen, Bij Jansen&Jansen, Het IJsselhotel en Talamini mee aan het meerdaagse evenement.

De Smaak van Deventer biedt naast het culinaire gedeelte ook een entertainmentprogramma aan. Voor, tijdens en na het proeven zijn er diverse live acts en dj’s. In het weekend is er kinderbegeleiding aanwezig om ervoor te zorgen dat ook de kleine bezoekertjes een leuke dag zullen hebben.

Kijk voor het volledige programma op: desmaakvandeventer.nl

Koopjeskunst jagen

Kijken, kijken, verliefd worden op een kunstwerk en het kopen, meteen onder je arm meenemen en thuis ophangen? Dat kan tijdens de Affordable Art Fair. De beurs voor betaalbare kunst (van €100 tot €7500) is vandaag en dit weekend te bezoeken in de Kromhouthal in Amsterdam-Noord.

Meer dan 80 nationale en internationale galeries doen mee. Er is voor elk wat wils. En kom gerust met het hele gezin, want kinderen tot en met 16 jaar krijgen gratis entree. Voor de allerkleinsten zijn er bovendien knutselworkshops. Zelfs je trouwe viervoeter hoeft niet thuis te blijven. De laagdrempelige beurs verwelkomt kleine, goed opgevoede honden ook met open armen.

Meer info: affordableartfair.com

Voor Dummiefans

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden viert komende zondag de 20ste schrijfverjaardag van Tosca Menten, onder meer bekend van haar boeken over de eigenwijze Dummie de mummie. Haar boeken worden in acht talen uitgegeven en dit jaar nog won Dummie de mummie en de schat van Sohorro de eerste prijs van de Nederlandse Kinderjury.

De ’Dummie de mummie-fanmiddag’ begint met een voorstelling bij de Egyptische tempel, in aanwezigheid van de schrijfster en Dummie zelf. Verder zijn er allerlei activiteiten. Met een speurboekje kunnen kinderen bijvoorbeeld een speurtocht met opdrachten en puzzels doen, of een 3D-spel spelen in een van de zalen, waarbij je een Egyptische krokodillenmummie onderzoekt.

Aanmelden kan via rmo.nl/dummiefanmiddag