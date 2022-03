Musicalster en voormalig Sugababe klaagt Disney aan wegens beschadigde stembanden

Jade zegt dat ze ’moeite moest doen’ om gehoord te worden, wanneer ze onder andere A Whole New World met musicalacteur Matthew Croke zong. Hij zong volgens haar ’erg luid’ en daardoor werd ze min of meer gedwongen om zelf ook veel luider te gaan zingen. Ook stelt ze dat ze daardoor genoodzaakt was om op haar vrije dagen stil te blijven in de hoop haar stem te sparen.

Later werden er bij haar knobbels en een poliep op haar stembanden ontdekt. Hoewel een behandeling de problemen heeft verholpen, beweert ze inkomsten te hebben misgelopen omdat ze rollen moest afslaan.

Disney ontkent aansprakelijkheid en gaat de schadeclaim aanvechten, schrijven Britse media.