Opnieuw streep door Zwarte Cross

Ondanks de versoepelingen is er volgens Feestfabriek nog te veel onduidelijk over bijvoorbeeld het waarborgfonds en de vergunningseisen rondom corona. Ook de personeelstekorten binnen de evenementenbranche en beperkte beschikbaarheid van materialen hebben een rol gespeeld.

„Het is een enorme domper, voor ons en zeker ook voor onze trouwe bezoekers. Maar met de uitdagingen waar we tegenaan lopen, in combinatie met de krapper wordende voorbereidingstijd, kunnen we het festival niet neerzetten zoals de mensen dat van ons gewend zijn. Daarom is de Zwarte Cross wederom annuleren de enige optie”, zegt Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek.

De Zwarte Cross is een van de grootste festivals van Nederland en zou van 23 tot 26 september plaatshebben in Lichtenvoorde. De nieuwe datum is van 14 tot 17 juli 2022. Gekochte kaarten blijven geldig.

Alternatief feest

Feestfabriek komt in september met een alternatief feest nu het reguliere festival is afgelast. In het weekeinde van 24 tot 26 september wordt nu de Mega Immuun Party gevierd.

Het gaat om een driedaags festival, zonder camping en met een capaciteit van zo’n 20.000 bezoekers per dag. Normaal gesproken komen er in vier dagen tijd zo’n 220.000 daggasten en kampeerders naar Lichtenvoorde. „De beperktere omvang van dit evenement zorgt voor een haalbaarder scenario in een relatief korte voorbereidingstijd”, aldus Feestfabriek. De kaartverkoop begint binnenkort.