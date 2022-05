Dolly Parton staat stil bij overleden vriendin Naomi Judd: ’We waren zo hetzelfde’

„We waren zo hetzelfde. We waren net zo oud en allebei een Steenbok. We hielden allebei van groot haar, make-up en muziek”, schrijft Parton in haar bericht. Daarbij schrijft ze dat ze altijd gehouden heeft van Naomi en haar dochters Wynonna en Ashley.

Naomi Judd vormde samen met haar dochter Wynonna jarenlang het countryduo The Judds. Ze brachten zes studioalbums uit en scoorden verschillende hits. Ook won het duo vijf Grammy Awards. In 2016 maakte Judd bekend dat ze worstelde met ernstige depressies en angsten sinds zij en Wynonna in 2011 waren gestopt met toeren. Een dag na Judds overlijden werden The Judds opgenomen in de Country Music Hall of Fame in Nashville.

Parton vindt het jammer dat ze daar niet bij kon zijn. „Ik hoor het Naomi al zeggen: ach ja, een dag te laat en een Dolly te weinig.” Weet dat ik altijd van jullie zal houden.”