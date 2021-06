OM looft beloning uit in zaken Nikkie de Jager en René van der Gijp

De hoogte van de beloning wordt dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht bekendgemaakt. Omdat nog niet alle verdachten bekend zijn, is het uitloven van een beloning volgens een woordvoerder van het OM ’een logische stap in het onderzoek’.

Nikkie werd in augustus vorig jaar met haar verloofde Dylan Drossaers thuis overvallen. Vier overvallers hielden hen onder schot. De make-upartieste noemde de overval één van de engste en meest traumatische gebeurtenissen uit haar leven. De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton.

Van der Gijp werd op 27 april vorig jaar belaagd door drie gemaskerde mannen die met slaghamers inbeukten op de ramen van zijn auto. Ze wilden vermoedelijk zijn Rolex-horloge afpakken, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit.

In totaal staan zeven verdachten terecht voor de mogelijke betrokkenheid bij meerdere overvallen. De politie deelt dinsdag in Opsporing Verzocht ook bewakingsbeelden van de verdachten in het onderzoek.