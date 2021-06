Politie looft 10.000 euro uit in zaken Nikkie de Jager en René van der Gijp

Een politiewoordvoer laat in het programma weten dat er inmiddels acht verdachten, van tussen de 19 en 32 jaar, zijn aangehouden. Zeven van hen zitten nog vast. ,,Uit bewakingsbeelden en ook onderzoek van de recherche weten wij dat er meer mensen betrokken zijn geweest bij deze overvallen.” Om die reden werden er dan ook bewakingsbeelden van de verdachten getoond.

In de hoop nog meer informatie te krijgen looft het OM een beloning van 10.000 euro uit. „Dit geld is voor de tip die kan leiden tot de aanhouding en vervolging van de nu nog onbekende verdachte”. Ook als mensen relevante extra informatie hebben over de verdachten die al vastzitten, kunnen zij volgens de woordvoerder in aanmerking komen voor een beloning.

Nikkie werd in augustus vorig jaar met haar verloofde Dylan Drossaers thuis overvallen. Vier overvallers hielden hen onder schot. De make-upartieste noemde de overval één van de engste en meest traumatische gebeurtenissen uit haar leven. De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton.

Van der Gijp werd op 27 april vorig jaar belaagd door drie gemaskerde mannen die met slaghamers inbeukten op de ramen van zijn auto. Ze wilden vermoedelijk zijn Rolex-horloge afpakken, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit.