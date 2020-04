Familie overleden fan getroost door persoonlijke mail prins Harry

De hertog van Sussex ontmoette het gezin in 2015, toen hij Holly’s destijds 8-jarige zusje Ruby de WellChild Award overhandigde vanwege haar goede zorg voor haar ernstig zieke zus. Dat moment herinnert ook Harry zich nog, bleek volgens Holly’s moeder Hayley uit zijn boodschap. „De e-mail was zo persoonlijk, hij had letterlijk elk detail van onze ontmoeting tijdens de prijsuitreiking in Londen vijf jaar geleden onthouden. Er zat een gevoel van oprechtheid in wat hij had geschreven”, vertelt Hayley aan de Daily Mail.

Het gezin is in diepe rouw, maar kon de boodschap erg waarderen. „Dat prins Harry de tijd heeft genomen om deze e-mail te schrijven, te weten dat Holly indruk op hem heeft gemaakt en dat hij het zich aantrekt - zelfs terwijl hij zelf ook van alles doormaakt - betekent alles voor ons.”